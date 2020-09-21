У здания университета им. Шевченко в центре Киева проходит акция против участия вуза в политических мероприятиях

У здания Красного корпуса университета имени Тараса Шевченко проходит акция "Образование без политики", вызванная проведением накануне на территории вуза партийной конференции "Слуги народа".

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 10:10 возле здания Красного корпуса собралось около 50 человек.

В руках они держат плакаты с надписями: "Образование без политики", "Красный - цвет стыда", "Университет не место для собраний политических партий", "Нет зеленому КНУ", "Шева не зеленый", "Верховенство права?", "Студенты молчать не будут".

Участники акции осуждают действия администрации КНУ им. Шевченко и считают, что разрешение проводить на территории вуза политическое мероприятие нарушает закон "О высшем образовании" и устав университета.

Креме того, участники требуют отстранить ректора университета Леонида Губерского от занимаемой должности на время проведения независимого расследования, к которому требуют подключить представителей студенчества.

Среди прочих требований:

в учреждениях образования не должно быть влияния и агитации со стороны политических партий;

Министерство образования должно отреагировать на нарушения, которые произошли на территории университета;

вуз должен предоставить документы, на основании которых состоялось мероприятие политического характера на его территории;

администрация университета должна гарантировать отсутствие преследований студентов, которые публично выразили свое мнение.

Акция проходит мирно, без использования политической символики.

Как сообщалось, 20 сентября в рамках городской партийной конференции партии "Слуги народа" состоялось представление кандидатов в Киевсовет, которое прошло во внутреннем дворе университета им. Шевченко.

Позже Студенческий парламент заявил, что считает недопустимым проведение публичного мероприятия партии "Слуга народа" на территории университета.

"Обращаем внимание, что согласно части 3 статьи 31 Закона Украины "Об образовании", политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях», - говорится в заявлении студпарламента.

По мнению студентов эта деятельность также противоречит письму Министерства образования и науки Украины "О недопущении политической агитации в учебных заведениях" от 14 сентября 2020 года 1/9-525.

До этого, Минобразования своим письмом напомнила о недопустимости политической агитации в учебных заведениях.

"В Министерство образования и науки Украины поступает информация по привлечению участников образовательного процесса к участию в акциях и мероприятиях отдельных политических партий и распространение в учебных заведениях партийной и избирательной агитации. В связи с этим МОН обратилось с письмом к областным государственным администрациям, учреждениям профессионального (профессионально-технического) и высшего образования по недопущению политической агитации в учебных заведениях", - говорилось в сообщении пресс-службы министерства.

В частности, в министерстве напомнили, что согласно ст. 31 закона "Об образовании" политические партии (объединения) не имеют права вмешиваться в образовательную деятельность учебных заведений.

В учебных заведениях запрещается хранение, размещение, распространение рекламы, плакатов, подарков, стендов, листовок, аудио- или видеоматериалов, других материальных или нематериальных объектов (кроме учебников), которые содержат: наименование или символику политических партий (объединений), общественных или благотворительных организаций, название или символика которых созвучны с названиями и символикой политических партий (объединений); изображения, фамилии, имена и отчества лиц, являющихся членами (участниками) или учредителями политических партий (объединений), общественных или благотворительных организаций, название или символика которых созвучны с названиями и символикой политических партий (объединений); изображения, фамилии, имена и отчества выборных лиц и лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.