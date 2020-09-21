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10:13 21.09.2020

Полиция АРК раскрыла схему продажи огнестрельного оружия через почтовые отправления

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Полиция АРК раскрыла схему продажи огнестрельного оружия через почтовые отправления

Сотрудники полиции Автономной республики Крым раскрыли деятельность двух жителей Одесской области, которые наладили схему сбыта огнестрельного оружия путем совершения почтовых отправлений в разные регионы страны.

"В ходе документирования преступной деятельности жителя Херсонской области, который заказал умышленное убийство другого местного жителя и был задержан правоохранителями автономии, установлено лицо, которое осуществляло продажу огнестрельного оружия, которое должно было быть использовано для реализации умысла заказчика", - сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

По итогам проведенных следственных действий правоохранители автономии задокументировали неоднократные факты сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов, и раскрыли двух лиц – жителей г. Белгород-Днестровский.

"Имея специальные знания, организатор схемы самостоятельно собирал и настраивал оружие. Информацию о продаже "товара" подозреваемые публиковали в сети Интернет, а распространяли заказы с помощью почтовых отправлений в различные регионы страны", - сообщают правоохранители.

Во время обысков по месту проживания одного из фигурантов были обнаружены 12 единиц огнестрельного оружия, гранаты РГД-5, ручной противотанковый гранатомет (РПГ), около 1,2 кг пороха, а также более 1 тыс. патронов.

Действия правонарушителей квалифицированы по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение и сбыт огнестрельного оружия боеприпасов, без предусмотренного законом разрешения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас ожидается судебное разбирательство ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.

Теги: #оружие #полиция #арк
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