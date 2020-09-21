В Киеве продолжается ликвидация пожара на свалке в Дарницком районе, огонь частично перебросился на торфяники - ГСЧС

В Киеве в Дарницком районе произошел пожар на свалке, что расположена на территории предприятия на ул. Ревуцкого, 41, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киев.

"По состоянию на 08:00 21 сентября, из-за пожара на свалке в Дарницком районе, в некоторых районах города наблюдается значительное задымление, потому что пожар частично перебросился на торфяники. Сейчас открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления, с привлечением специальной инженерной техники", - указывается в соцсети Facebook.

На месте работают 4 пожарные автоцистерны, рукавный автомобиль и 22 человека личного состава.

Как сообщалось, данные о возгорании поступили в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Киева в 12:45 в воскресенье, 20 сентября. По прибытию к месту происшествия пожарные установили, что огонь распространился на площадь 500 кв. метров.

В 17:00 пожар удалось локализировать.