Умер бывший CEO PepsiCo Кендалл, который познакомил с колой жителей СССР

Бывший CEO корпорации PepsiCo Дональд Кендалл, который познакомил с американской колой жителей СССР, умер в субботу в возрасте 99 лет, сообщает The Wall Street Journal.

Кендалл возглавил PepsiCo Inc. в 1963 году в 42 года и оставался у руля компании до 1986 года. За это время выручка компания выросла в 40 раз, она вышла на новые рынки и серьезно потеснила заклятого конкурента - Coca-Cola Co.

Кендалл участвовал в проходившей в Москве в 1959 году национальной выставке США и сумел угостить колой советского лидера Никиту Хрущева. В 70-х годах организовал бартерную сделку, в рамках которой советская водка продавалась в США, а в России было налажено производство колы.

Как сообщила семья Кендалла, он умер от естественных причин.