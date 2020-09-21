События

09:20 21.09.2020

Умер бывший CEO PepsiCo Кендалл, который познакомил с колой жителей СССР

1 мин читать
Умер бывший CEO PepsiCo Кендалл, который познакомил с колой жителей СССР

Бывший CEO корпорации PepsiCo Дональд Кендалл, который познакомил с американской колой жителей СССР, умер в субботу в возрасте 99 лет, сообщает The Wall Street Journal.

Кендалл возглавил PepsiCo Inc. в 1963 году в 42 года и оставался у руля компании до 1986 года. За это время выручка компания выросла в 40 раз, она вышла на новые рынки и серьезно потеснила заклятого конкурента - Coca-Cola Co.

Кендалл участвовал в проходившей в Москве в 1959 году национальной выставке США и сумел угостить колой советского лидера Никиту Хрущева. В 70-х годах организовал бартерную сделку, в рамках которой советская водка продавалась в США, а в России было налажено производство колы. 

Как сообщила семья Кендалла, он умер от естественных причин.

Теги: #сша #ссср #кока_кола
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:08 21.09.2020
КНДР удалось легализовать почти $175 млн через банки США

КНДР удалось легализовать почти $175 млн через банки США

08:03 21.09.2020
Число инфицированных COVID-19 в США превысило 7 млн

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 7 млн

04:31 21.09.2020
Конгрессмены-демократы опасаются вмешательства РФ в выборы в сенат

Конгрессмены-демократы опасаются вмешательства РФ в выборы в сенат

04:02 20.09.2020
США восстановили санкции ООН против Ирана и готовы наказывать тех, кто этого не сделает - Помпео

США восстановили санкции ООН против Ирана и готовы наказывать тех, кто этого не сделает - Помпео

12:44 19.09.2020
В США два человека погибли, еще 16 получили ранения в результате стрельбы

В США два человека погибли, еще 16 получили ранения в результате стрельбы

09:57 19.09.2020
Россия похитила информацию по гиперзвуковым ракетам при администрации президента Обамы – Трамп

Россия похитила информацию по гиперзвуковым ракетам при администрации президента Обамы – Трамп

08:13 19.09.2020
Скончалась член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург

Скончалась член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург

05:02 19.09.2020
Трамп надеется обеспечить всех американцев вакциной от коронавируса к апрелю 2021 года

Трамп надеется обеспечить всех американцев вакциной от коронавируса к апрелю 2021 года

20:53 18.09.2020
Посольство США в Украине осудило неоправданное осуждение крымских татар в России

Посольство США в Украине осудило неоправданное осуждение крымских татар в России

20:34 18.09.2020
"Хезболла" по всей Европе хранит запасы аммиачной селитры, которая стала причиной взрывов в Бейруте - госдеп США

"Хезболла" по всей Европе хранит запасы аммиачной селитры, которая стала причиной взрывов в Бейруте - госдеп США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве продолжается ликвидация пожара на свалке в Дарницком районе, огонь частично перебросился на торфяники - ГСЧС

В Украине за сутки 2 675 заболевших COVID-19, 672 выздоровели, 26 умерли

Кравчук: Односторонних инспекций позиций военных на Донбассе в будущем не будет

Киевом может эффективно управлять не только коренной киевлянин – Зеленский

В Киеве 343 заболевших коронавирусом за сутки, 42 человека госпитализировали - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве продолжается ликвидация пожара на свалке в Дарницком районе, огонь частично перебросился на торфяники - ГСЧС

В Украине за сутки 2 675 заболевших COVID-19, 672 выздоровели, 26 умерли

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

МК "Запорожсталь" в рамках акции "Спасем Днепр вместе!" высадил 200 деревьев в Запорожье

В центре Харькова в гараже покончившего с собой мужчины найден арсенал боеприпасов

В Харькове перевернулся строительный кран с водителем

На базе отдыха в Одесской области произошел пожар, есть погибший

На Житомирщине горит свалка, есть угроза, что огонь перекинется на лес

"Укрзализныця" восстанавливает посадку пассажиров в городах, бывших в "красной зоне"

Число задержанных на акциях протеста в воскресенье превысило 200 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА