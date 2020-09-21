События

07:41 21.09.2020

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

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Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 20 сентября, на участках ответственности наших бригад задокументировано одно нарушение режима прекращения огня. Боевых потерь среди личного состава в результате вражеских выстрелов нет", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник.

В частности, огневую активность российских наемников из стрелкового оружия зафиксировано недалеко от населенного пункта Новоалександровка.

На всех участках линии разграничения наблюдалась тишина.

"С начала текущих суток, 21 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения соглашений", - добавили в штабе.

Так, вблизи Марьинки наемники обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия, а также три обстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2. Во всех остальных районах ответственности Объединенных сил наблюдается тишина.

Теги: #оос #сводка #украина
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