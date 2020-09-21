МК "Запорожсталь" в рамках акции "Спасем Днепр вместе!" высадил 200 деревьев в Запорожье

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, в рамках общественной экологической инициативы "Спасем Днепр вместе!" высадил около 200 деревьев на берегу Днепра вдоль Набережной магистрали.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия, в высадке деревьев приняли участие молодежь и работники комбината, работники "Зеленого центра "Метинвест" и инициативные запорожцы.

При этом уточняется, что для высадки были выбраны подращенные саженцы 5-7-летних лип с комом земли, чтобы деревья максимально прижились. Липа обладает высокой устойчивостью к агрессивным факторам внешней среды, справляется с техногенным загрязнением воздуха: удерживает пыль и поглощает автомобильные выхлопы. Это будет способствовать очищению воздуха у Набережной магистрали - самой загруженной автодороги в Запорожье.

Комбинат намерен следить за ростом деревьев и организовать их режимный полив до сезона дождей, чтобы они прижились.

С 2012 года в рамках "Спасем Днепр вместе" при поддержке "Запорожстали" высажено порядка 1000 деревьев, собрано более 130 тонн мусора, в Днепр выпущено порядка 170 тысяч особей рыбы, установлено 8600 нерестовых площадей, 30 плавающих гнезд и 30 кормушек для птиц. За этот период в акции приняли участие порядка 9300 людей. В 2018 году общественная экологическая инициатива "Спасем Днепр вместе!" комбината "Запорожсталь" вошла в Книгу рекордов Украины как самая масштабная экоакция в стране.

"Запорожсталь" - одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого пользуется широким спросом у потребителей, как на внутреннем рынке, так и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".