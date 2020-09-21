В центре Харькова в гараже покончившего с собой мужчины найден арсенал боеприпасов

Харьковская полиция обыскала гараж, в котором 18 сентября покончил с собой 57-летний мужчина, подорвав себя гранатой Ф-1, и обнаружила там боеприпасы, оружие и составляющие к нему.

"В ходе осмотра гаража правоохранители обнаружили и изъяли 3 рации Kenwood и 2 зарядных устройства, 29 фрагментов от оружия, 6 глушителей к оружию, 2 оптических прицела к винтовке, 2 корпуса гранаты РГД-5 и корпус Ф-1, 2 дымовые гранаты РДГ-2Б, около 2400 патронов, предмет, похожий на пистолет, 3 полимерные емкости с веществом похожим на порох, 2 фрагмента от пистолета и др.", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кроме того, во время осмотра квартиры по месту жительства погибшего следователи обнаружили и изъяли три ствола, огнетушитель и затвор.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают место приобретения боеприпасов и оружия, а также цель их хранения.