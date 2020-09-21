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06:11 21.09.2020

В Харькове перевернулся строительный кран с водителем

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В Харькове перевернулся строительный кран, в кабине которого находился человек, спасатели деблокировали пострадавшего, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС в Харьковской области.

"20 сентября в 9:56 на номер 101 поступило сообщение о том, что по ул. Велико-Бурлуцкая, 14 на территории ООО "Укрвентсистемы", Индустриального района перевернулся кран в кабине, которого находился мужчина, который был зажат между конструкциями кабины . На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС на аварийно спасательном автомобиле и автокран. С помощью гидравлического оборудования под наблюдением врачей было деблокирован крановщика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего доставили в 4-й городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

Сообщается, что все обстоятельства данного случая выясняют работники Нацполиции.

Теги: #кран #авария #харьков #украина
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