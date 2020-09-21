Конгрессмены-демократы опасаются вмешательства РФ в выборы в сенат

Американские конгрессмены-демократы опасаются, что российское вмешательство может помешать их попыткам вернуть себе большинство в сенате, пишет издание Ther Hill.

"Демократы из сената утверждают, что российские специалисты уже проводят кампанию по дезинформации, которая нацелена на выборы 2020 года", - отмечается в статье.

"В американской разведке заявляют, что в настоящее время Россия очень активно работает над тем же, что и в 2016 году", - завил сенатор Рон Уайден.

Он пояснил, что не может привести конкретные данные, подтверждающие это, так как не имеет право делиться секретной информацией.

Опросы показывают, что демократы на выборах в ноябре действительно имеют шансы получить большинство в сенате.