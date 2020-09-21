События

03:31 21.09.2020

На базе отдыха в Одесской области произошел пожар, есть погибший

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В Одесской области 20 сентября произошел пожар в одноэтажном здании на базе отдыха Приморское, погиб мужчина, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС области.

"20 сентября в 4:07 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании деревянного домика, по адресу: Березовский р-н, курорт "Рассейка", база отдыха "Приморское". Во время разбора конструкций обнаружено обгоревшее тело гражданина 1962 г.р", - говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 5:19 и ликвидирован в 5:36 на общей площади 48 м2.

Причина сметри, пожара, ущерб - устанавливаются. От ГСЧС привлекались одна единица техники и четыре человека личного состава.

 

Теги: #одесская_область #база_отдыха #украина #пожар
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