"Укрзализныця" восстанавливает посадку пассажиров в городах, бывших в "красной зоне"
"Укрзализныця" с 21 сентября возобновит продажу билетов в ряде городов и районов, которые были в "красной зоне" карантина, а на станциях снова будет осуществляться посадка пассажиров, сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"Укрзализныця, в связи с изменением эпидемической ситуации в городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицком и Ровенском районах, с 21 сентября возобновит продажу билетов на ряд поездов из станций, где ранее продажа билетов был временно остановлен", - говорится в сообщении.
В частности, будет открыта продажа проездных документов из станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда:
- №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка;
- №8/7 Черновцы – Киев;
- №12/11 Одесса – Львов;
- №15/16 Харьков – Рахов;
- №21/22 Харьков – Трускавец;
- №41/42 Днепр – Трускавец;
- №43/44 Ивано-Франковск – Киев;
- №45/46 Ужгород – Лисичанск;
- №49/50 Киев – Трускавец;
- №81/82 Киев – Ужгород;
- №86/85 Львов – Новоалексеевка;
- №98/97 Ковель – Киев;
- №108/107 Одесса – Ужгород;
- №110/109 Львов – Херсон;
- №118/117 Черновцы – Киев;
- №136/135 Одесса – Черновцы;
- №145/146 Киев – Измаил;
- №217/218 Киев – Рахов;
- №702/701 Львов – Черновцы;
- №715/716 Киев – Львов;
- №743/744 Киев – Львов;
- № 749/750 Киев - Ивано-Франковск.