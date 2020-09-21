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00:49 21.09.2020

"Укрзализныця" восстанавливает посадку пассажиров в городах, бывших в "красной зоне"

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"Укрзализныця" восстанавливает посадку пассажиров в городах, бывших в "красной зоне"

"Укрзализныця" с 21 сентября возобновит продажу билетов в ряде городов и районов, которые были в "красной зоне" карантина, а на станциях снова будет осуществляться посадка пассажиров, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Укрзализныця, в связи с изменением эпидемической ситуации в городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицком и Ровенском районах, с 21 сентября возобновит продажу билетов на ряд поездов из станций, где ранее продажа билетов был временно остановлен", - говорится в сообщении.

В частности, будет открыта продажа проездных документов из станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда:

- №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка;

- №8/7 Черновцы – Киев;

- №12/11 Одесса – Львов;

- №15/16 Харьков – Рахов;

- №21/22 Харьков – Трускавец;

- №41/42 Днепр – Трускавец;

- №43/44 Ивано-Франковск – Киев;

- №45/46 Ужгород – Лисичанск;

- №49/50 Киев – Трускавец;

- №81/82 Киев – Ужгород;

- №86/85 Львов – Новоалексеевка;

- №98/97 Ковель – Киев;

- №108/107 Одесса – Ужгород;

- №110/109 Львов – Херсон;

- №118/117 Черновцы – Киев;

- №136/135 Одесса – Черновцы;

- №145/146 Киев – Измаил;

- №217/218 Киев – Рахов;

- №702/701 Львов – Черновцы;

- №715/716 Киев – Львов;

- №743/744 Киев – Львов;

- № 749/750 Киев - Ивано-Франковск.

Теги: #укрзализныця #продажа #билеты #украина
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