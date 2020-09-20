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23:18 20.09.2020

Днем во время акции "Прайд-2020" в Запорожье полиция задержала вооруженного мужчину

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Днем во время акции "Прайд-2020" в Запорожье полиция задержала вооруженного мужчину

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      Киев. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Правоохранители задержали трех радикалов, один из которых был с оружием, во время акции "Прайд-2020" в Запорожье, которая прошла в городе впервые, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Во время акции агрессивно настроенные молодые люди пытались бросать петарды и яйца по активистам. Полиция мгновенно отреагировала: за нарушение общественной безопасности и общественного порядка задержаны три человека, среди них один человек, который получил оружие и направил в сторону участников мероприятия. Нарушители доставлены в Днепровский отдел полиции в Запорожской области для дачи объяснений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители изъяли предмет, внешне похожий на пистолет "Флобер", его направят на проведение экспертизы в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Украины.

В настоящее время на двух 39-летних местных жителей составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теги: #запорожская_область #украина #прайд #задержания
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