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22:38 20.09.2020

Кравчук: Односторонних инспекций позиций военных на Донбассе в будущем не будет

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Кравчук: Односторонних инспекций позиций военных на Донбассе в будущем не будет

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта Леонид Кравчук заявил, что односторонних инспекций позиций военных на Донбассе в будущем не будет.

"Украина может решать только в одном случае - то, что будет, чтобы оно не было одностороннее. Если инспектирования, то у нас и у них, потому что мы имеем десятки, около 50 случаев, я подчеркиваю, около 50 случаев, когда та сторона нарушает те же договоренности минские, как они говорят, что нарушаем мы ", - сказал Кравчук в интервью "Радио Свобода".

Он добавил, что "не может быть, что они будут предъявлять требования к Украине, а Украина будет выполнять, не имея возможности заставить через ОБСЕ, через мониторинговую миссию, скажем, выполнять эти условия и противоположную сторону".

Теги: #кравчук #украина #донбасс #инспекции
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