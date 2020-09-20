Правозащитникам известно о 112 задержанных на акциях протеста в Беларуси, среди задержанных гражданин России

Незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" сообщает о более чем 110 задержанных в республике на несанкционированных акциях в воскресенье.

По информации правозащитников, в Минске задержано 67 человек, в том числе гражданин России, а также доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Олег Моисеев. В регионах задержаны 45 человек.

Некоторые уже отпущены из милиции.

В Координационном совете подтвердили задержание Моисеева. "Сегодня в Минске во время марша был задержан член Основного состава КС Олег Моисеев (доверенное лицо Светланы Тихановской)", - проинформировали в КС.

В Беларуси уже больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.