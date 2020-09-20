Гендиректор Carlsberg сообщил о взрыве  на Киевском пивзаводе

На Киевском пивоваренном заводе Carlsberg Ukraine 20 сентября произошёл взрыв газового баллона, сообщил генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко.

"Интернет начали заполнять новости про взрыв на нашем киевском заводе. Это правда, взрыв произошел около 16.00, когда два работника подрядной организации выполняли сварку технических люков на крыше очистных сооружений. Один из них получил ссадины, госпитализация не потребовалась. Крыша очистных сооружений повреждена - сегодня всем нам очень повезло, что отделались так легко", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Шевченко, предварительная версия - взрыв газового баллона вследствие нарушения работниками подрядчика техники безопасности при проведении сварочных работ.

"Ведется расследование", - гендиректор Carlsberg.

По его словам, предприятие было застраховано.

Carlsberg Ukraine является частью Carlsberg Group – одной из ведущих пивоваренных групп в мире, продукция которой продается более чем в 150 странах.

В состав группы Carlsberg в Украине входят три пивоваренных завода в Запорожье, Киеве и Львове.

В портфель Carlsberg в Украине входят пиво, сидр и безалкогольные напитки таких торговых марок, как "Львівське", Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Арсенал", "Квас Тарас", Somersby, Guinness, Seth & Riley's Garage, Warsteiner, Grimbergen и др.