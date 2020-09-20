События

20:28 20.09.2020

Гендиректор Carlsberg сообщил о взрыве  на Киевском пивзаводе

1 мин читать
Гендиректор Carlsberg сообщил о взрыве  на Киевском пивзаводе

На Киевском пивоваренном заводе Carlsberg Ukraine 20 сентября произошёл взрыв газового баллона, сообщил генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко.

"Интернет начали заполнять новости про взрыв на нашем киевском заводе. Это правда, взрыв произошел около 16.00, когда два работника подрядной организации выполняли сварку технических люков на крыше очистных сооружений. Один из них получил ссадины, госпитализация не потребовалась. Крыша очистных сооружений повреждена - сегодня всем нам очень повезло, что отделались так легко", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Шевченко, предварительная версия - взрыв газового баллона вследствие нарушения работниками подрядчика техники безопасности при проведении сварочных работ.

"Ведется расследование", - гендиректор Carlsberg.

По его словам, предприятие было застраховано.

Carlsberg Ukraine является частью Carlsberg Group – одной из ведущих пивоваренных групп в мире, продукция которой продается более чем в 150 странах.

В состав группы Carlsberg в Украине входят три пивоваренных завода в Запорожье, Киеве и Львове.

В портфель Carlsberg в Украине входят пиво, сидр и безалкогольные напитки таких торговых марок, как "Львівське", Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Арсенал", "Квас Тарас", Somersby, Guinness, Seth & Riley's Garage, Warsteiner, Grimbergen и др.

Теги: #киев #взрыв #пивзавод #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:09 20.09.2020
Второй день празднования Рош га-Шана в Умани прошел спокойно

Второй день празднования Рош га-Шана в Умани прошел спокойно

19:22 20.09.2020
Смешко будет баллотироваться на пост мэра Киева

Смешко будет баллотироваться на пост мэра Киева

19:14 20.09.2020
Смешко будет баллотироваться на должность мэра Киева

Смешко будет баллотироваться на должность мэра Киева

18:07 20.09.2020
Два человека пострадали в результате взрыва во время сварочных работ на предприятии в Киеве – полиция

Два человека пострадали в результате взрыва во время сварочных работ на предприятии в Киеве – полиция

16:52 20.09.2020
Корниенко: Мы работаем над тем, чтобы начать рассматривать законопроект "О столице" до выборов

Корниенко: Мы работаем над тем, чтобы начать рассматривать законопроект "О столице" до выборов

15:14 20.09.2020
Киевом может эффективно управлять не только коренной киевлянин – Зеленский

Киевом может эффективно управлять не только коренной киевлянин – Зеленский

11:10 20.09.2020
В Киеве 343 заболевших коронавирусом за сутки, 42 человека госпитализировали - Кличко

В Киеве 343 заболевших коронавирусом за сутки, 42 человека госпитализировали - Кличко

09:35 20.09.2020
В Украине за сутки 2 966 заболевших COVID-19, 758 выздоровели, 41 умер

В Украине за сутки 2 966 заболевших COVID-19, 758 выздоровели, 41 умер

11:13 19.09.2020
Количество больных коронавирусом в Киеве увеличивается – Кличко

Количество больных коронавирусом в Киеве увеличивается – Кличко

21:47 18.09.2020
Украина и Турция углубят сотрудничество по совместным программам в космической отрасли

Украина и Турция углубят сотрудничество по совместным программам в космической отрасли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киевом может эффективно управлять не только коренной киевлянин – Зеленский

В Киеве 343 заболевших коронавирусом за сутки, 42 человека госпитализировали - Кличко

В Украине за сутки 2 966 заболевших COVID-19, 758 выздоровели, 41 умер

В Украине за сутки 3 240 заболевших COVID-19, 1 268 выздоровели, 48 умерли

Недалеко от Железного в результате детонации неизвестного взрывного устройства ранение получил украинский военный

ПОСЛЕДНЕЕ

На несанкционированных акциях в Беларуси задержаны 58 человек, сообщают правозащитники

Российские наемники один раз неприцельно обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в воскресенье

В начале недели в Украине будет сухо и потеплеет

Свыше 400 протестующих были задержаны в Беларуси в субботу

В ВСУ зафиксирован десятый летальный случай от COVID-19, всего болеет 709 человек

Армения готовится к новой войне - президент Азербайджана

С начала избирательного процесса полиция Украины внесла в ЕРДР сведения о 43 уголовных правонарушениях

Боец ВСУ ранен от вражеского выстрела недалеко от Песок в субботу – сводка ООС

США восстановили санкции ООН против Ирана и готовы наказывать тех, кто этого не сделает - Помпео

Ливийская нефтяная компания возобновляет экспорт нефти с ряда месторождений страны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА