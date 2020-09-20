События

18:13 20.09.2020

Российские наемники один раз неприцельно обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в воскресенье

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Российские наемники один раз неприцельно обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в воскресенье

С начала текущих суток, 20 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.

"Так, недалеко от населенного пункта Новоалександровка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Выстрелы были неприцельными, поэтому огонь наши воины не открывали", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Теги: #всу #рф #оос
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