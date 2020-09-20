В начале недели в Украине будет сухо и потеплеет

В ближайшие сутки, 21 сентября, в Украине сохранится сухая, ночью прохладная, днем умеренно теплая погода, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-9° тепла, в восточных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 20-26° тепла.

В Киеве - без осадков, температура ночью 6-8° тепла, днем 21-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 сентября самая высокая температура днем была 28,3 в 2017г., самая низкая ночью -1,9 в 1881г.

На вторник, 22 сентября, синоптики прогнозируют в Украине погоду без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, на побережье морей 10-15° тепла; днём 20-25°.

В Киеве 22 сентября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днём 22-24°.

20 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 19-21°, в Днепре в пределах Киева 17°.