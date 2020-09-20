События

11:06 20.09.2020

В ВСУ зафиксирован десятый летальный случай от COVID-19, всего болеет 709 человек

1 мин читать
В ВСУ зафиксирован десятый летальный случай от COVID-19, всего болеет 709 человек

В Вооруженных силах Украины зафиксирован десятый летальный случай от коронавируса, за сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 20 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусос SARS-CoV-2 болеет 709 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1762 человека. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 797 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 46 человек", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что в ВСУ зафиксирован десятый летальный случай от коронавируса: 19 сентября умер работник ВС Украины (Хмельницкая область).

"С 16 сентября работник ВС Украины находился на лечении в центральной районной больнице. 18 сентября в связи с ухудшением состояния здоровья больной был подключен к аппарату ИВЛ. 19 сентября состояние здоровья резко ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Работник ВС Украины по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 8 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Дома под присмотром медицинской службы находится 29 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Теги: #всу #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:10 20.09.2020
В Киеве 343 заболевших коронавирусом за сутки, 42 человека госпитализировали - Кличко

В Киеве 343 заболевших коронавирусом за сутки, 42 человека госпитализировали - Кличко

09:35 20.09.2020
В Украине за сутки 2 966 заболевших COVID-19, 758 выздоровели, 41 умер

В Украине за сутки 2 966 заболевших COVID-19, 758 выздоровели, 41 умер

22:13 19.09.2020
В Молдове третий подряд рекорд по COVID-19: 688 зараженных за сутки, 15 человек скончались

В Молдове третий подряд рекорд по COVID-19: 688 зараженных за сутки, 15 человек скончались

15:26 19.09.2020
В Польше впервые число новых заболевших COVID-19 за сутки превысило 1 тыс человек

В Польше впервые число новых заболевших COVID-19 за сутки превысило 1 тыс человек

13:58 19.09.2020
Развитие ВСУ не в приоритете нынешней власти, о чем свидетельствует сокращение расходов на армию в проекте бюджета на 2021 год - Порошенко

Развитие ВСУ не в приоритете нынешней власти, о чем свидетельствует сокращение расходов на армию в проекте бюджета на 2021 год - Порошенко

13:01 19.09.2020
В Эстонии и Литве фиксируют существенный суточный прирост числа заболевших COVID-19: 61 и 99 новых случаев, соответственно

В Эстонии и Литве фиксируют существенный суточный прирост числа заболевших COVID-19: 61 и 99 новых случаев, соответственно

11:50 19.09.2020
В ВСУ за сутки обнаружили 40 новых случая COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки обнаружили 40 новых случая COVID-19 – командование Медсил

11:13 19.09.2020
Количество больных коронавирусом в Киеве увеличивается – Кличко

Количество больных коронавирусом в Киеве увеличивается – Кличко

10:10 19.09.2020
Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях - Зеленский

Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях - Зеленский

09:54 19.09.2020
В Украине за сутки 3 240 заболевших COVID-19, 1 268 выздоровели, 48 умерли

В Украине за сутки 3 240 заболевших COVID-19, 1 268 выздоровели, 48 умерли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве 343 заболевших коронавирусом за сутки, 42 человека госпитализировали - Кличко

В Украине за сутки 2 966 заболевших COVID-19, 758 выздоровели, 41 умер

В Украине за сутки 3 240 заболевших COVID-19, 1 268 выздоровели, 48 умерли

Недалеко от Железного в результате детонации неизвестного взрывного устройства ранение получил украинский военный

Один человек погиб, еще 12 пострадали в результате ДТП в Черновицкой области

ПОСЛЕДНЕЕ

Армения готовится к новой войне - президент Азербайджана

С начала избирательного процесса полиция Украины внесла в ЕРДР сведения о 43 уголовных правонарушениях

Боец ВСУ ранен от вражеского выстрела недалеко от Песок в субботу – сводка ООС

США восстановили санкции ООН против Ирана и готовы наказывать тех, кто этого не сделает - Помпео

Ливийская нефтяная компания возобновляет экспорт нефти с ряда месторождений страны

В Таиланде десятки тысяч человек вышли на антиправительственную акцию

Азербайджан увеличит поставки газа в Турцию за счет второй фазы разработки месторождения Абшерон - Алиев

Правозащитники сообщают о более 140 задержанных в ходе "женского марша" в Минске

Около 600 правоохранителей следят за порядком в месте празднования Рош га-Шана в Умани - полиция

Нарушений режима прекращения огня на Донбассе в субботу не было

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА