Армения готовится к новой войне - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает концентрацию Вооруженных сил Армении около линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, считает это подготовкой к войне со стороны Еревана.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян сознательно осуществляет различные провокации с целью эскалации карабахского конфликта. "Армения проводит незаконное заселение (в оккупированном Нагорном Карабахе - ИФ). Это противоречит всем международным конвенциям. Это полностью противоречит Женевской конвенции, это - преступление. Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях - преступление. Режим Пашиняна делает это сознательно. Это - провокация, нас втягивают в провокацию", - заявил Алиев в интервью ряду азербайджанских телеканалов, текст которого опубликован на официальном сайте президента.

Глава государства подчеркнул, что боестолкновения в июле 2020 года на армяно-азербайджанской границе также являются следствием провокации Еревана. "Это вооруженная провокация, и ни для кого не секрет, что ее начала Армения. Высокопоставленное официальное лицо одной из стран-сопредседателей Минской группы уже открыто заявило об этом. Я говорил и тогда, говорю и сегодня: у нас нет никаких военных целей на территории Армении, при желании мы могли бы перейти на территорию Армении, у нас были для этого все военные возможности. Но мы не сделали этого, потому что в нашей военно-политической концепции этого нет, если против нас не будет совершена серьезная провокация. Если будет совершена, то никаких ограничений для нас не будет, пусть каждый знает это. Никаких ограничений. Если они игнорируют международное право, то почему мы должны его соблюдать, мы тоже будем игнорировать, но все это плохо закончится для них", - сказал он.

Алиев считает, что одной из причин июльской провокации Армении на границе провокации заключалась в том, чтобы прозондировать, какой будет реакция их союзников в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Потому что они (армяне - ИФ) готовятся к новой большой войне. У нас есть оперативные разведданные. Мы знаем, что происходит вокруг нас. Знаем и должны знать. Наши спецслужбы работают очень эффективно. Могу сказать столько, не более", - добавил азербайджанский лидер.