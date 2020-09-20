С начала избирательного процесса полиция Украины внесла в ЕРДР сведения о 43 уголовных правонарушениях

С начала избирательного процесса местных выборов в Украине территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 438 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

"В ЕРДР внесены сведения о 43 уголовных правонарушениях: 25 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 18 - связанных с избирательным процессом", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

За сутки же полицейские открыли одно уголовное производство по факту нарушения избирательного процесса.

"Всего в течение суток в полицию поступило 57 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом", - говорится в информации.