В Украине за сутки 2 966 заболевших COVID-19, 758 выздоровели, 41 умер

В Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 2 966 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших – 758 человек, 41 ранее заболевший умер, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 19 сентября, сообщалось о 3 240 новых заболевших, 18 сентября – о 3 228 новых заболевших, 17 сентября был зафиксирован антирекорд - 3 584 инфицированных, 16 сентября сообщалось о 2 958 заболевших COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро воскресенья 175 678 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 557 человек, выздоровели - 77 512 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 94 609 человек, что на 2 167 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (424) области, Киеве (343), Тернопольской (231) и Одесской области (217).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 893 подозрения на заболевание COVID-19.