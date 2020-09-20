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01:31 20.09.2020

Ливийская нефтяная компания возобновляет экспорт нефти с ряда месторождений страны

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Ливийская нефтяная компания возобновляет экспорт нефти с ряда месторождений страны

Ливийская National Oil Corporation (NOC) заявила, что отменяет режим ЧП на всех нефтяных месторождениях, где это возможно, пишет портал The Libya Observer.

Аналогичные меры компания принимает в портах, задействованных в экспорте нефти. Предполагается, что такие меры помогут возобновлению экспорта нефти из Ливии.

Ранее на этой неделе стало известно, что командующий Ливийской Национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил, что решил возобновить добычу и экспорт нефти.

Хафтар согласился не препятствовать добыче нефти на контролируемой его сторонниками территории лишь при условии, что доходы от продажи не будут использоваться его оппонентами "для финансирования терроризма". Также Хафтар предупредил, что рассчитывает на справедливое распределение доходов от экспорта нефти между ним и признанным ООН правительством, базирующимся в Триполи.

Теги: #ливия #нефть
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