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20:48 19.09.2020

В Таиланде десятки тысяч человек вышли на антиправительственную акцию

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В Таиланде десятки тысяч человек вышли на антиправительственную акцию

 

В Таиланде состоялись масштабные антиправительственные акции в субботу, в которых приняли участие десятки тысяч человек, передают западные СМИ.

Участники демонстрации призвали правительство страны к отставке, в частности, премьер-министра Праюта Чан-Очу, а также выступили в поддержку демократии и демократических свобод. Подобные акции в Таиланде происходят регулярно с июля, но именно эта стала самой масштабной.

Выйти на антиправительственную демонстрацию народ призвали студенты университета Таммасат в Бангкоке. По данным полиции, к вечеру возле кампуса все еще остается порядка 15 тыс. человек, а днем их было примерно вдвое больше, то есть, порядка 30 тыс. человек.

Прают Чан-Оча пообещал, что власти будут применять "мягкие меры" к протестующим, "потому что они дети".

Пост премьер-министра Чан-Оча занимает с 2014 года, когда в стране произошел военный переворот.

Военный переворот в Таиланде произошел 22 мая 2014 года. Военные объявили о роспуске сената, введении военного положения, а также о задержании ряда политических и общественных деятелей.

Теги: #таиланд #протесты
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