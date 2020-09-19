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18:13 19.09.2020

Около 600 правоохранителей следят за порядком в месте празднования Рош га-Шана в Умани - полиция

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Около 600 правоохранителей следят за порядком в месте празднования Рош га-Шана в Умани - полиция

В г.Умань к несению службы привлечены около 600 украинских полицейских, а также 6 полицейских из Израиля, за время празднования Рош га-Шана нарушений публичной безопасности и порядка не допущено, сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"Улицы Умани патрулируют представители сводного отряда, а это - около 600 полицейских из разных областей Украины. Также 6 полицейских прибыли с Израиля для помощи украинским коллегам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушений публичной безопасности не было допущено.

За время патрулирования мест паломничества хасидов полицейские составили 7 административных протоколов. Среди них: ст.203-1 (невыполнение решения о запрете въезда в Украину) и 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), 44-3 (нарушение правил карантина людей) и 173 (мелкое хулиганство) кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сводный отряд полицейских продолжает нести службу в Умани до завершения празднования Рош га-Шан.

Теги: #хасиды #полиция #умань
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