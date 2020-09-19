Правозащитники сообщают о более 140 задержанных в ходе "женского марша" в Минске

В ходе "женского марша" в Минске в субботу было задержано более 140 человек, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".

Список задержанных размещен на сайте центра, он периодически дополняется.

Ранее о задержаниях на марше проинформировали местные СМИ. В ГУВД Мингорисполкома данный факт подтвердили, отметив, что число задержанных уточняется.

В Беларуси уже больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Одной из форм протестных акций стали "женские марши", которые уже несколько недель подряд проводятся по выходным дням в столице Беларуси.