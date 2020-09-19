События

18:06 19.09.2020

В Сумской области задержан гражданин Молдовы, разыскиваемый Интерполом

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В Сумской области задержан гражданин Молдовы, разыскиваемый Интерполом

Пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, который с 2013 года находится в международном розыске, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Вчера в пункте пропуска "Бачевск" пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, который с 2013 года находится в международном розыске. Во время проверки гражданина Молдовы, который направлялся в Украину, сработала международная база данных Интерпола. Пограничники приняли все необходимые меры по задержанию лица", - сказано в сообщении.

Так, по предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, гражданин числится в международном розыске и подлежит аресту и последующей экстрадиции в Молдову для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.151 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью) и ст.287 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Молдова.

Сейчас 51-летнего мужчину, после проведения процессуальных действий, в установленном порядке передали компетентным правоохранительным органам.

Теги: #молдова #сумская_область #интерпол
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