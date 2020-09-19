Нарушений режима прекращения огня на Донбассе в субботу не было – штаб ООС

С начала текущих суток, 19 сентября, на Донбассе зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Так, в районе населенного пункта Водяное, в полосе ответственности одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи в Донецкой области, задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения операции по состоянию на 17.00 субботы, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения зафиксировано не было.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки",- говорится в информации.