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15:55 19.09.2020

Украинская сторона СЦКК ожидает гарантий безопасности от российских наемников для проведения ремонтных работ на газораспределительной станции "Марьинка" – штаб ООС

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Украинская сторона СЦКК ожидает гарантий безопасности от российских наемников для проведения ремонтных работ на газораспределительной станции "Марьинка" – штаб ООС

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) ожидает получения гарантий безопасности от российских наемников для проведения ремонтно-восстановительных работ на газораспределительной станции "Марьинка" на Донбассе.

"Стоит отметить, что Украинская сторона СЦКК ожидает получения гарантий безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ на газораспределительной станции "Марьинка", которая вместе с газопроводом высокого давления с июля 2014 года выведена из строя и имеет важное значение для газоснабжения в населенных пунктах Марьинка и Красногоровка", - сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на странице в Фейсбуке.

В штабе ООС отмечают, что реконструкция газораспределительной станции позволит обеспечить газоснабжение более 26 тыс. жителям, а также 13 газовым котельным, учебным заведениям и дошкольным учреждениям, Марьинской центральной районной больнице.

Теги: #ордло #сцкк
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