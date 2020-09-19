В Польше впервые число новых заболевших COVID-19 за сутки превысило 1 тыс человек

В Польше рекордное количество суточного прироста заболевших COVID-19: на утро субботы подтверждены 1002 новых случая инфицирования, 549 выздоровели, 12 человек из числа ранее заболевших скончались, сообщается на портале worldometers.info.

Днем ранее, 18 сентября, сообщалось о 758 новых случаях инфицирования, а 17 сентября было 837 новых заболевших.

В настоящее время, по данным worldometers.info, активных больных в Польше 12 187 (на 441 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии зафиксированы 78 330 случая инфицирования, умерли 2 282 человек, выздоровели 63 861 человек.