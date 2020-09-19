Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нападении на Балуха - прокуратура

Днепровский районный суд г.Киева избрал подозреваемому в нападении на бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нанесении тяжких травм Владимиру Балуху", - написала Максимец на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что суд не определял альтернативы содержанию под стражей.

В прокуратуре добавили, что подозреваемый - 32-летний житель Киевской области, безработный, полностью признает свою вину, отказался от адвоката. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Как сообщалось, об избиении Балуха во вторник, 8 сентября, сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находился в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

В среду 16 сентября бывший политзаключенный, журналист Роман Сущенко сообщил, что Балух находится в тяжелом состоянии, приходил в себя, но пытался сорвать повязку с головы, поэтому врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.

Балух - крымский фермер, был приговорен по решению подконтрольного РФ Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1) и ч.2 ст.321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Был освобожден в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ 7 сентября 2019 года.

18 сентября правоохранители задержали подозреваемого в нападении на бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха.