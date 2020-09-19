События

14:04 19.09.2020

Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нападении на Балуха - прокуратура

2 мин читать
Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нападении на Балуха - прокуратура

Днепровский районный суд г.Киева избрал подозреваемому в нападении на бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нанесении тяжких травм Владимиру Балуху", - написала Максимец на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что суд не определял альтернативы содержанию под стражей.

В прокуратуре добавили, что подозреваемый - 32-летний житель Киевской области, безработный, полностью признает свою вину, отказался от адвоката. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Как сообщалось, об избиении Балуха во вторник, 8 сентября, сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находился в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

В среду 16 сентября бывший политзаключенный, журналист Роман Сущенко сообщил, что Балух находится в тяжелом состоянии, приходил в себя, но пытался сорвать повязку с головы, поэтому врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.

Балух - крымский фермер, был приговорен по решению подконтрольного РФ Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1) и ч.2 ст.321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Был освобожден в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ 7 сентября 2019 года.

18 сентября правоохранители задержали подозреваемого в нападении на бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха.

Теги: #балух #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:59 18.09.2020
Задержанному за нападение на Балуха сообщено о подозрении - полиция

Задержанному за нападение на Балуха сообщено о подозрении - полиция

17:36 17.09.2020
Окружной админсуд Киева открыл дело по иску "Прямого" к Нацсовету по телерадиовещанию

Окружной админсуд Киева открыл дело по иску "Прямого" к Нацсовету по телерадиовещанию

14:12 16.09.2020
Балух приходил в себя, но пытался сорвать повязку с головы и его ввели в медикаментозную кому – Сущенко

Балух приходил в себя, но пытался сорвать повязку с головы и его ввели в медикаментозную кому – Сущенко

14:07 16.09.2020
Балух приходил в себя, но пытался сорвать повязку с головы, его ввели в медикаментозную кому – Сущенко

Балух приходил в себя, но пытался сорвать повязку с головы, его ввели в медикаментозную кому – Сущенко

02:30 16.09.2020
Суд арестовал майора СБУ на 3 года за совершение смертельной ДТП

Суд арестовал майора СБУ на 3 года за совершение смертельной ДТП

17:31 15.09.2020
Суд не нашел оснований для взыскания с "ДТЭК "Западэнерго" свыше 400 млн грн "Укрэнерго" за передачу э/э при экспорте

Суд не нашел оснований для взыскания с "ДТЭК "Западэнерго" свыше 400 млн грн "Укрэнерго" за передачу э/э при экспорте

10:33 15.09.2020
КС продолжил рассмотрение дела о конституционности закона о ФГВФЛ в открытом режиме

КС продолжил рассмотрение дела о конституционности закона о ФГВФЛ в открытом режиме

18:06 14.09.2020
Черновицкий горсовет требует через суд отменить установление в городе "красной" карантинной зоны

Черновицкий горсовет требует через суд отменить установление в городе "красной" карантинной зоны

15:27 12.09.2020
Состояние здоровья Балуха стабильно тяжелое, "без неожиданностей" – нардеп Геращенко

Состояние здоровья Балуха стабильно тяжелое, "без неожиданностей" – нардеп Геращенко

11:58 10.09.2020
Соратники Балуха у МВД требуют честного расследования нападения

Соратники Балуха у МВД требуют честного расследования нападения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 3 240 заболевших COVID-19, 1 268 выздоровели, 48 умерли

Недалеко от Железного в результате детонации неизвестного взрывного устройства ранение получил украинский военный

Один человек погиб, еще 12 пострадали в результате ДТП в Черновицкой области

Ермак о "вагнеровцах": детективная история, которая выдумана от самого начала и до конца

Ермак: выборы на неподконтрольной территории Донбасса возможны только после деоккупации и решения вопросов безопасности

ПОСЛЕДНЕЕ

В Польше впервые число новых заболевших COVID-19 за сутки превысило 1 тыс человек

Развитие ВСУ не в приоритете нынешней власти, о чем свидетельствует сокращение расходов на армию в проекте бюджета на 2021 год - Порошенко

Российские наемники с начала суток не нарушали режим тишины на Донбассе – Минобороны

Навальный начал сам писать в соцсетях, сообщил, что уже может ходить

В Эстонии и Литве фиксируют существенный суточный прирост числа заболевших COVID-19: 61 и 99 новых случаев, соответственно

В Украине пока сохранится прохладная погода без осадков

В США два человека погибли, еще 16 получили ранения в результате стрельбы

В ВСУ за сутки обнаружили 40 новых случая COVID-19 – командование Медсил

Количество больных коронавирусом в Киеве увеличивается – Кличко

Россия похитила информацию по гиперзвуковым ракетам при администрации президента Обамы – Трамп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА