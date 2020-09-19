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13:32 19.09.2020

Российские наемники с начала суток не нарушали режим тишины на Донбассе – Минобороны

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Российские наемники с начала суток не нарушали режим тишины на Донбассе – Минобороны

Российские наемники не нарушали режим тишины на востоке Украины с начала субботы, боевых потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, фактов нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. На всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина", - сообщила капитан Юлия Пампуха в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Так, боевых потерь среди украинских защитников нет.

Отмечается, что военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Теги: #рф #минобороны #ордло
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