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11:50 19.09.2020

В ВСУ за сутки обнаружили 40 новых случая COVID-19 – командование Медсил

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В ВСУ за сутки обнаружили 40 новых случая COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 40 новых случая заболевания коронавирусной болезнью, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 19 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 681 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 1 754 человека, летальных случаев – 9", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, из 40 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждениях здравоохранения находится 10 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клиницний центр Северного региона - 1 военнослужащий, Белоцерковский и Житомирский военные госпитали - по 1 военнослужащему, Ивано-Франковская и Львовская городская больница - по 1 сотруднику ВСУ).

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 30 человек (Киевская область - 10 военнослужащих и 2 сотрудника ВСУ, Львовская область - 4 военнослужащих и 3 сотрудника ВСУ, Одесская область - 6 военнослужащих, Тернопольская, Черкасская, Кировоградская и Винницкая области - по 1 военнослужащему, Ровенская область - 1 сотрудник ВСУ).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 844 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы выявлено 3 240 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших – 1 268 человек, 48 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Теги: #всу #коронавирус
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