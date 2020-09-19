В США два человека погибли, еще 16 получили ранения в результате стрельбы

По меньшей мере, два человека погибли, еще 16 получили ранения в результате стрельбы в американском городе Рочестер в штате Нью-Йорк, передают в субботу американские СМИ.

Погибшие - молодые люди, мужчина и женщина, в возрасте 18 и 22 лет.

По данным канала 13 Wham, инцидент произошел в субботу утром, стрельба была интенсивной, и территория, где она произошла, все еще оцеплена полицией.

Согласно информации других СМИ, стрельба произошла на одной из частных вечеринок в жилом районе в восточной части города. Стрелявшего пока не арестовали.