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11:13 19.09.2020

Количество больных коронавирусом в Киеве увеличивается – Кличко

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Количество больных коронавирусом в Киеве увеличивается – Кличко

В Киеве за минувшие сутки на 400 человек возросло число инфицированных COVID-19, умерли 8 пациентов, выздоровели 86 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличивается. За прошедшие сутки вирус обнаружили в 400 человек. Умерли 8 больных. Всего коронавирус унес жизни 312 киевлян", - написал мэр в субботу в Телегарм.

Как отметил Кличко, заболели: 199 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, ️165 мужчин в возрасте от 17 до 87 лет, 13 девушек от 2 месяцев до 16 лет и 23 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Заболели в том числе и 12 медиков.

На сегодня в столице уже 19 140 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В больницы столицы госпитализировали на прошедшие сутки 65 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 86 человек. Всего коронавирус преодолели 5828 жителей Киева.

Наибольшее число случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 82, в Оболонском - 57. Но в Дарницком районе - 50 случаев.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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