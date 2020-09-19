Языковой омбудсмен: Отмена обязательного ВНО по украинской литературе - это одна из крупнейших угроз образовательной реформе

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень просит отменить или изменить норму о возможности выбора сдавать тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе ходе внешнего независимого оценивания (ВНО).

«Отмена обязательного ВНО по украинской литературе - это одна из крупнейших угроз, которая может быть по отношению и к образовательной реформе, и государственной гуманитарной политики в целом», - говорится в сообщении пресс-службы Офис уполномоченного.

По словам Кремня, усвоить украинский язык без высокого уровня изучения украинской литературы - невозможно. «Готовлю обращение к премьер-министру Украины и Министерству образования и науки Украины, чтобы эта норма была пересмотрена или отменена», - говорится в обращении.

Как сообщалось, Украинский центр оценивания качества образования заявляет, что в 2021 году в ходе внешнего независимого оценивания (ВНО) выпускники смогут выбрать сдавать тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе.