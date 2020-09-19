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08:28 19.09.2020

Вследствие непогоды обесточены 17 населенных пунктов в Черниговской области

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Вследствие непогоды обесточены 17 населенных пунктов в Черниговской области

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро субботы обесточены 17 населенных пунктов в Черниговской области, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 19 сентября в результате осложнения погодных условий 17-18 сентября (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 17 населенных пунктов в Черниговской области", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в субботу.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #электроснабжение #непогода #черниговская
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