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07:43 19.09.2020

Недалеко от Железного в результате детонации неизвестного взрывного устройства ранение получил украинский военный

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Недалеко от Железного в результате детонации неизвестного взрывного устройства ранение получил украинский военный

В пятницу, 18 сентября, недалеко от Железного на Донбассе во время тушения возгорания сухой травы сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего ранения получил украинский военнослужащий. Российские наемники за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Неподалеку Железного военнослужащие Вооруженных сил Украины ликвидировали очаг возгорания сухой травы. Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский защитник получил ранения. Военнослужащий оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.

"За прошедшие сутки, 18 сентября, было зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск", – сообщили в штабе.

В частности, недалеко от Водяного противник открыл огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи Новотошковского - из крупнокалиберного пулемета. "Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских воинов, поэтому огонь не открывался", – добавили в штабе.

Подчеркивается, что на всех участках линии разграничения режим прекращения огня сохранялся в полной мере.

"С начала текущих суток, 19 сентября, на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции нарушений договоренностей, вступивших в действие 27 июля 2020, не задокументированы", – сказано в утренней сводке.

Теги: #оос #сводка
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