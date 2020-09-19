Один человек погиб, еще 12 пострадали в результате ДТП в Черновицкой области

Один человек погиб, еще 12 пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом в Черновицкой области в ночь на субботу, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"19 сентября в 1.00 вблизи с.Недобоевцы Хотинского района произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом, в результате чего погиб 1 и пострадали 12 человек, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу", – говорится в утренней сводке ведомства на официальном сайте в субботу.

От ГСЧС для деблокации привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники.