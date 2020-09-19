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07:10 19.09.2020

Кулеба: Украина настроена вывести сотрудничество украинских и туркменских компаний на качественно новый уровень

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Кулеба: Украина настроена вывести сотрудничество украинских и туркменских компаний на качественно новый уровень

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и заместитель главы Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провели переговоры в режиме видеосвязи, обсудили перспективы сотрудничества в сфере IТ, развитие транспортного сообщения и будущий визит украинского министра в Ашхабад, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Отношения между нашими странами всегда развивались в кругу и конструктивном ключе. Я хочу, чтобы темп и тон диалога сохранялись и развивались. Туркменистан занимает особое место на нашей карте мира. Мы готовы политически и экономически двигаться вперед", - цитирует пресс-служба министерства Кулебу.

Мередов пригласил украинского министра посетить с визитом Ашхабад. Глава МИД Украины предложил в рамках визита провести также встреча украинских и туркменских компаний.

Глава МИД Туркменистана положительно отметил сверхсложные высокотехнологичные инфраструктурные проекты, которые украинские компании успешно реализовали в Туркменистане. Собеседники отметили необходимость развивать это взаимодействие, а также искать новые области взаимовыгодного сотрудничества, в частности в сфере IТ.

Также лавы МИД обсудили дальнейшее сотрудничество и взаимную поддержку инициатив в рамках международных организаций. Кулеба поздравил Туркменистан с приобретением статуса наблюдателя в ВТО.

Министры договорились как можно быстрее провести заседание Совместной межправительственной украинско-туркменской комиссии по вопросам экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Стороны также обсудили шаги, необходимые для восстановления прямого авиасообщения между Украиной и Туркменистаном, а также взаимодействие морских администраций. Была отмечена важность развития альтернативных транспортных коридоров.

Министры подчеркнули необходимость дальнейшего поощрения туркменских студентов к обучению в Украине, развития медицинского туризма и оздоровления в Украине, необходимость активизировать взаимодействие в сфере культуры.

Во время видеоконференции Кулеба и Мередов подписали Программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел Туркменистана на 2020-2021 годы.

Теги: #туркменистан #сотрудничество
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