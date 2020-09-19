В суд направлен обвинительный акт в отношении депутата Севастопольского горсовета

Прокуратура АР Крым и города Севастополя направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Севастопольского городского совета по обвинению в государственной измене.

"Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и города Севастополя, закончено специальное досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении депутата Севастопольского городского совета VI созыва по ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Следствием установлено, что в 2014 году подозреваемый, будучи депутатом Севастопольского городского совета VI созыва принял ряд незаконных постановлений, поддержав противоправные решения Верховной Рады АР Крым о проведении общекрымского референдума, которым в свою очередь РФ пыталась легитимизировать оккупацию территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконное вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации.

"Таким образом, своими действиями обвиняемый нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, помогая Российской Федерации оккупировать остров", – говорится в сообщении.

Всего прокуратурой автономии в суд направлено 35 обвинительных актов относительно депутатов Севастопольского городского совета, которые способствовали оккупации полуострова.