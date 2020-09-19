Нет никаких ограничений военным по защите Украины в документе, регламентирующем выплаты вознаграждения за службу

В 35-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского отмечают, что нет никакого запрета на право и обязанность защищать родину для украинских военных в документе, который регламентирует выплаты им вознаграждения.

"Действия наших военных в боевой ситуации регламентированы уставом, законами Украины и соответствующими приказами командира. Но боевая обстановка может потребовать и личного решения от каждого воина. Это логично и предусмотрено всеми руководящими документами", - говорится в сообщении на странице подразделения в Фейсбук в пятницу.

В бригаде указали, что порядок выплаты вознаграждения прописан настолько подробно, чтобы минимизировать возможности для злоупотреблений. "Любые панические толкования слитых в Интернет документов следует расценивать лишь как провокации. Такого же цинизма провокации, как видим и здесь, на передовой. Поэтому нельзя исключать и того, что это составляющая информационной войны нашего врага", - подчеркивается в сообщении.

В 35-й бригаде морской пехоты обратили внимание, что сегодня на фронте беспрецедентное по продолжительности "состояние почти полной тишины", но противник регулярно провоцирует украинских военных неприцельной стрельбой, чтобы нервировать и именно на Украину возложить ответственность за нарушение договоренностей.

"Военные знают, насколько сложным может быть такое время в морально-психологическом плане. Еще учитывая постоянные нервные возмущения в тылу. Сейчас актуален вопрос мотивации наших военнослужащих, находящихся на передовой сегодня. Мы должны стимулировать бойцов, которые в напряженной, натянутой как струна ситуации, несут свою службу на острие столкновения. Поэтому выплата вознаграждения – шаг правильный и обоснованный. И условия, описывающие нарушения, вполне понятны", - пояснили в подразделении.

Как сообщалось, на днях в СМИ и соцсетях появились публикации о приказе Министерства обороны о дополнительном ежемесячном вознаграждении с 27 июля украинским военным за создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранение жизни и здоровья во время участия в мероприятиях по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской области. В этом приказе также расписано, в случае каких нарушений вознаграждение не выплачивается или выплачивается в меньшем размере, что было трактовано в СМИ и соцсетях как "штрафы за запрет открывать огонь в ответ".