Минздрав обновил стандарт оказания помощи при Covid-19

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарт оказания помощи при Covid-19, который обязателен для выполнения всеми медработниками, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, сообщили в ведомстве.

"Новый стандарт оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни, разработанный с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. То есть, это те меры и алгоритмы, которые призваны улучшить ситуацию", – сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Как сообщается, к особенностям нового стандарта относятся:

- Основным методом тестирования является полимеразная цепная реакция (ПЦР). В качестве предварительного скринингового обследования разрешено использовать тест на определение антигена SARS-CoV-2. Данный тест показывает результат уже через 30 минут и не требует передачи образца к высокотехнологичной вирусологической лаборатории, то есть вводится быстрое тестирование на определение антигенов Covid-19

- Дополнительный метод диагностики - тестирование ИФА (иммуноферментный анализ) делается тем, у кого ПЦР отрицательный, но есть клинические симптомы, а также используется для скрининогового тестирования медиков, педагогов, силовиков.

В Минздраве выделили категории людей, которым ПЦР нужно делать обязательно:

- пациентам, которые имеют клинические симптомы острой респираторной вирусной инфекции и которым не делали скрининговый тест на антиген или такой тест был положительный;

- пациентам с внегоспитальная пневмония;

- контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают коронавирусной болезни.

Кроме того, по словам Ляшко, стандартом обновлены критерии для госпитализации больного с коронавирусом к стационарному отделению и завершению амбулаторно-поликлинического лечения.

"К категории выздоровевших будут относить людей, у которых отсутствуют клинические проявления острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования", – сказано в сообщении.

Новой редакцией четко определено, когда пациент уже является неконтагиозным (не выделяет возбудителя) и не представляет угрозы для окружающих: после 10 дней лечения, при отрицательном результате методом ПЦР; при отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования.

Также определены особенности завершения самоизоляции лиц, которые были в контакте с больным: контактные лица подлежат самоизоляции на 14 дней от последнего контакта с подтвержденным или предполагаемым случаем и завершают самоизоляцию без дополнительных лабораторных исследований; контактные лица могут прекратить самоизоляцию при получении отрицательного результата тестирования на SARS-CoV-2 методом ПЦР, отобранного не ранее 8 дня последнего контакта с пациентом, больным COVID-19.