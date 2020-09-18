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22:15 18.09.2020

Ермак: выборы на неподконтрольной территории Донбасса возможны только после деоккупации и решения вопросов безопасности

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Ермак: выборы на неподконтрольной территории Донбасса возможны только после деоккупации и решения вопросов безопасности

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что выборы на неподконтрольной территории Донбасса возможны только после деоккупации и решения вопросов безопасности.

      В эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, говоря о дискуссии в Трехсторонней контактной группе вокруг постановления Верховной Рады о проведении местных выборов, Ермак вновь заявил, что только Верховная Рада Украины имеет полномочия принимать те или иные законы или постановления.

      "Решение должно быть принято в соответствии с интересами нашего государства, обязательствами, которые сегодня есть, и нормами международного права. Каким оно будет – это будет решать Верховная Рада. Поэтому это высказывание господина Козака (заявление заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака о том, что Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах в ближайшее время – ИФ) было не совсем корректным", - отметил он.

      Ермак надеется, что это будет мудрое решение народных депутатов, которое будет отвечать тому, чего хочет украинское общество. "А мы понимаем, что сегодня проведение выборов на неподконтрольной территории действительно возможно только после полной деоккупации, и тогда там действительно будет сделано всё, чтобы вопросы безопасности были решены", - подчеркнул он.

      Руководитель ОП также обратил внимание, что в процессе урегулирования ситуации на Донбассе очень большую роль играет ОБСЕ, а ОБСЕ сегодня руководствуется для признания выборов такими, что прошли легитимно, в соответствии с нормами международного права, многими нормами, в первую очередь, нормами Копенгагенской конвенции. "Поэтому этот вопрос даже не риторический, он должен быть определен, и только после этого там могут быть проведены выборы", - убежден он.

      При этом Ермак признал, что ситуация вокруг постановления о местных выборах является сегодня сложностью для ведения переговоров по Донбассу и является причиной, которая ставится как одно из условий для продолжения диалога.

Теги: #донбасс #выборы
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