Украина и Турция углубят сотрудничество по совместным программам в космической отрасли

Украина и Турции договорились об углублении сотрудничества для создания совместных программ в космической отрасли во время встречи вице-премьер-министра Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского с официальной делегацией Турецкой Республики во главе с главой Национального космического агентства Турции Сердара Гусейна Йылдырыма, сообщила пресс-служба Кабмина Украины в пятницу.

"Украинская и турецкая космическая промышленности углубят сотрудничество с целью создания совместных программ в космической отрасли", - говорится в сообщении на сайте Кабмина в пятницу.

В информации отмечается, что совместный проект будет существенным углублением сотрудничества между Украиной и Турцией в космической отрасли, а также является первым шагом в реализации договоренностей, достигнутых во время визита украинской делегации в Турцию в конце августа.

Также сообщается, что турецкая делегация на днях уже успела ознакомиться с возможностями основных предприятий Государственного космического агентства Украины и посетила "Конструкторское бюро "Южное" и "Южный машиностроительный завод" в Днепре.

"Во время встречи, которая прошла 16 сентября, стороны смогли детально обсудить реальные пути объединения усилий Украины и Турции в разработке и серийном производстве космической техники", – сказано в сообщении.