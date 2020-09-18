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21:07 18.09.2020

Коечного фонда для пациентов с COVID-19 достаточно, разворачивать мобильные госпитали нет необходимости – Ляшко

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Коечного фонда для пациентов с COVID-19 достаточно, разворачивать мобильные госпитали нет необходимости – Ляшко

Коечного фонда для пациентов с COVID-19 даже достаточно, разворачивать мобильные госпитали на базе выставочных центров нет необходимости, считает заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Во вторник мы проводили совещание в КГГА и Киевской ОГА, мы говорили, не нужно ли сегодня уже разворачивать временные госпитали на базе выставочных центров, дворцов спорта. Мы видим, что сегодня коечного фонда, который есть в медучреждениях Киева и Академии медицинских наук достаточно", - сказал он в эфире "Громадського радио" в пятницу.

Ляшко отметил, что проекты таких временных госпиталей были подготовлены Минздравом в апреле-мае.

По словам Ляшко, в настоящее время в Украине для пациентов с COVID-19 есть 32 тыс. коек, из них заняты 12 тыс. коек.

"Запас в системе здравоохранения есть. Плюс 16 тыс. коек перепрофилируется дополнительно. Мы сейчас лично проезжаем по некоторым медучреждениям, чтобы убедиться, что коек будет достаточно",- сказал он.

"Недавно интернет облетела запись разговора семейного врача с диспетчером скорой помощи, о том, что некуда госпитализировать пациента. Эти вещи нужно превентивно отрабатывать. Это работа директоров департаментов здравоохранения, чтобы они знали, где можно везти больного", - сказал он.

Теги: #размещение #больные #коронавирус
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