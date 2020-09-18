Ермак выступил за поиск варианта разумного сокращения бюджетных расходов на деятельность Офиса президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак называет недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса.

"Президент Украины Владимир Зеленский требует от всех органов власти жесткой экономии. Все расходы должны быть хорошо обоснованными и действительно необходимыми. Всех чиновников, кто позволит себе неадекватные расходы, будут беспощадно увольнять, а любые подозрительные расходы – тщательно проверять", - отметил он, комментируя проект государственного бюджета на 2021 год, сообщает пресс-служба ОП.

Ермак сообщил, что обратился к руководству Министерства финансов Украины и Государственного управления делами с просьбой тщательно поработать вместе с народными депутатами между первым и вторым чтением проекта закона о государственном бюджете для разумного сокращения расходов на обеспечение деятельности Офиса президента.

Он также отметил, что понимает необходимость выполнения законодательства Украины о повышении тарифных ставок работникам бюджетной сферы через поэтапное повышение минимальной заработной платы, запланированное в 2021 году. По словам Ермака, такое решение было абсолютно справедливым, ведь до сих пор минимальная зарплата была ниже реального прожиточного минимума в стране.

"Вместе с тем я призываю правительство и народных депутатов найти возможность сократить другие расходы, без которых мы можем пройти этот кризис", - отметил руководитель ОП.

Ермак сообщил, что на сегодня численность работников Офиса президента самая низкая за последние 10 лет (419 при максимальном количестве 579 в 2014 году). Однако, по его словам, в случае невозможности уменьшить другие расходы глава государства готов пойти на 10%-ное сокращение работников ОП.