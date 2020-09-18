К учениям "Объединенные усилия – 2020" впервые присоединятся корабли подразделений НАТО

По состоянию на 18 сентября в акватории Черного моря находятся по меньшей мере 4 корабля НАТО, сообщает Telegram-канале "Последний блокпост".

"Сейчас, по меньшей мере 4 корабля НАТО находятся в Черном море - в том числе военный эсминец США USS Roosevelt и корабль-разведчик HMS Enterprise флота ВМФ Великобритании. Все это из-за российских учений "Кавказ - 2020", которые будут проводиться в конце сентября", - указывается в сообщении.

В Украине с 22 по 25 сентября пройдут учения "Объединенные усилия - 2020". Впервые будут привлечены корабли подразделений НАТО, отмечает "Последний блокпост".

Как сообщалось, стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2020" в ответ на российские военные учения "Кавказ – 2020".

"Этот ассиметричный ответ, по нашей оценке, во-первых, покажет готовность ВСУ к оказанию достойного отпора любым попыткам со стороны РФ обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия", - заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

Помимо этого, планируется, что учения проверить систему связи, получения информации на поле боя и обмен ею как между структурными подразделениями Вооруженных сил Украины, так и между пунктами управления ВСУ и пунктами управления НАТО.