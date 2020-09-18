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19:12 18.09.2020

Российские наемники готовят провокации в районе Шум, Украина обратилась к СММ ОБСЕ и задействовала механизм СЦКК - источник

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Российские наемники готовят провокации в районе Шум, Украина обратилась к СММ ОБСЕ и задействовала механизм СЦКК - источник

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе готовят провокации в районе населенного пункта Шумы, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорам в Трехсторонней контактной группе

"Согласно полученным данным, незаконные вооруженные формирования ОРДО планируют дестабилизировать ситуацию вблизи Шум с целью спровоцировать украинскую сторону", - рассказал собеседник агентства.

На основании полученной оперативной информации украинская сторона уже проинформировала по официальным источникам Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Также задействованы механизмы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Теги: #боевики #донбасс #провокации
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Интерфакс-Украина
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