Российские наемники готовят провокации в районе Шум, Украина обратилась к СММ ОБСЕ и задействовала механизм СЦКК - источник

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе готовят провокации в районе населенного пункта Шумы, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорам в Трехсторонней контактной группе

"Согласно полученным данным, незаконные вооруженные формирования ОРДО планируют дестабилизировать ситуацию вблизи Шум с целью спровоцировать украинскую сторону", - рассказал собеседник агентства.

На основании полученной оперативной информации украинская сторона уже проинформировала по официальным источникам Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Также задействованы механизмы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).