Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату Юрию Горайскому, погибшему под Докучаевском в 2016 году

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату Юрию Горайскому посмертно за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Соответствующий указ № 395/2020 президент подписал 15 сентября 2020 года. Награда и орден "Золотая Звезда" были вручены дочери погибшего солдата во время рабочей поездки Зеленского в Тернопольскую область в пятницу, сообщает пресс-служба президента.

"Я хочу поблагодарить вас всех за вашего Героя. Героя, отдавшего свою жизнь ради нас. Все, что мы можем сегодня сделать - это помнить таких людей, помнить таких героев", - заявил Зеленский на церемонии вручения.

Жена Юрия Горайского Наталья поблагодарила главу государства за награду и заметила, что ее муж был активным и преданным своей стране.

"Для нас очень важно знать, что это все не зря, что это ценно", - сказала она.

Юрий Горайский отправился в зону проведения АТО в мае 2015 года в качестве добровольца. До сентября 2015 года служил в секторе "М" под Мариуполем. В январе 2016 года подписал контракт на военную службу (стрелок-регулировщик комендантского отделения комендантского взвода комендантской роты, матрос 73-го морского центра специальных операций).

Во время разведки на мариупольском направлении передовой дозор, в котором был и Горайский, вышел на высоту в районе города Докучаевска, где столкнулся с диверсионно-разведывательной группой противника. Во время ближнего боя Горайский получил смертельное ранение.

Бойца похоронили 7 марта 2016 года на кладбище в г. Збараж. 8 апреля 2016 года посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, в августе 2016 года Тернопольский городской совет присвоил ему звание почетного гражданина города Тернополя.