Более 20 областей потребовали установления дополнительных карантинных ограничений на уровне городов и районов - Степанов

В 20 областях потребовалось установление дополнительных карантинных ограничений на уровне городов и районов, в зеленой зоне остаются 224 административно-территориальные единицы, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В зеленой зоне остаются 224 административно-территориальные единицы, в 335 административно-территориальных единицах требуются дополнительные карантинные ограничения", - сказал он по итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу вечером.

Степанов сообщил, что количество административно-территориальных единиц, которые отнесены у "красному" уровню эпидопасности, сократилось по сравнению с предыдущим заседанием комиссии на 23 – до 14.

Степанов напомнил, что по новым критериям, к "красной" зоне относятся административно-территориальные единицы, где за последние 14 дней заболеваемость COVID-19 в пять и более раз превышает среднее значение по Украине за последние 14 дней. За последние 14 дней заболеваемость COVID-19 в Украине составляет 99,8 на 1000 тыс. населения.

Ограничения, которые будут действовать в "красной" зоне, определяются решением региональных комиссий ТЭБ и НС.

Таким образом, на уровне региона могут быть установлены как все ограничения, установленные нацкомиссией, в частности, относительно работы транспорта, ограничений работы школьных или дошкольных учебных заведений, ограничений работы торговых развлекательных центров, кафе, ресторанов, спортзалов, кинотеатров и прочих мероприятий, так и ограниченный набор в зависимости от уровня эпидопасности.

"Такие ограничения вводятся решением комиссии ТЭБ и ЧС с учетом предложений региональной комиссии ТЭБ и ЧС. Заседание по ограничениям будет проведено в понедельник утром", - сказал Степанов.

Министр также сообщил, что к "оранжевому" уровню эпидопасности решением комиссии ТЭБ и ЧС относится 85 административных единиц, что на одну меньше, чем неделей ранее. В том числе в "оранжевой" зоне остается город Киев.

К "желтому" уровню эпидопасности комиссия отнесла 236 административно-территориальные единиц, что на 63 больше, чем во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС 10 сентября.

По информации Степанова, самый высокий показатель инцидентности за 14 дней на 100 тыс. населения показывает город Бережаны Тернопольской области, где этот показатель составляет 699 на 100 тыс. населения. Это в 17 раз превышает базовый показатель (40 на 100 тыс.) и в 7 раз превышает средний по Украине.

"Когда мы смотрим на тенденции, мы видим, что те районы, в которых придерживались наших правил и установленных ограничительных мер, существенно снижается заболеваемость на территории района или города", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что Минздрав находится в постоянном контакте с местными властями относительно выполнения тех или иных карантинный мероприятий.

Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании в пятницу установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 21 сентября. Новое эпидзонирование начнет действовать с 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник). Город Киев остается в "оранжевой" зоне.